Modi per ricaricare i conti casino live: Metodi, limiti e insidie

Gli investimenti di denaro sono una parte indispensabile del gioco d’azzardo online. È necessario investire denaro reale per vincere fondi reali. Pertanto, gli scommettitori dovrebbero scegliere sistemi appropriati per ricaricare i loro conti e godere di transazioni rapide e redditizie. Di seguito, quindi, elenchiamo i sistemi di pagamento più popolari accettati sui siti web dei casino live.

Il casinò dal vivo implica che i giocatori giochino con concorrenti reali di tutto il mondo sotto la supervisione di croupier umani. I giochi vengono trasmessi in streaming da studi di casinò specializzati dotati di apparecchiature di trasmissione. Qui si accettano solo scommesse in denaro reale; è impossibile giocare gratuitamente. Pertanto, è necessario ricaricare il proprio bankroll.

TOP-4 Metodi di pagamento per ricaricare i conti dei casino live

Se volete ricaricare il vostro conto Casino live, la maggior parte dei casinò supporta i seguenti metodi:

– carte bancarie (Visa, AmEx, Mastercard, ecc.). Qui sono accettate sia le carte internazionali che quelle regionali. Sono supportate sia le carte di credito che quelle di debito.

– buoni (Paysafecard, NeoSurf). Questo metodo implica che i giocatori d’azzardo acquistino prima le carte con particolari somme di denaro, che poi utilizzeranno a piacimento.

– portafogli elettronici (PayPal, Skrill, WebMoney, Netellet, Discover, ecc.). Oggi è disponibile una grande varietà di portafogli elettronici. Offrono limiti elevati e commissioni ridotte.

– cripto (Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash, Litecoin, ecc.). Si tratta di una nuova opzione di pagamento. I casinò più avanzati la offrono e personalizzano i loro siti web per elaborare le altcoin. Questa opzione è considerata la più sicura e affidabile.

I limiti sono stabiliti individualmente da ciascun fornitore di sistemi di pagamento. I casinò online fissano anche dei limiti per la somma minima e massima di ricarica. Se volete attivare i bonus, dovete tenerne conto.

Quando si sceglie un metodo di pagamento adatto per i trasferimenti di denaro, è bene studiare le commissioni applicate alle transazioni. I casinò online non applicano commissioni, ma non è così per i sistemi di pagamento, che hanno politiche proprie.

TOP-3 Metodi bancari per prelevare fondi dai conti dei casino live

Si noti che gli elenchi dei metodi di pagamento supportati differiscono per i depositi e i prelievi. Se si desidera prelevare le vincite dal proprio conto del casino live, i seguenti sistemi di pagamento sono i più comuni:

– fili bancari diretti;

– portafogli elettronici;

– crittografia.

Si noti che i bonifici bancari di solito applicano commissioni, mentre altri sistemi sono esenti da commissioni. Anche i limiti variano, ma la somma minima di prelievo per i bonifici bancari è di circa $50-$100, mentre gli altri sistemi accettano $20 per i pagamenti.

Il periodo di prelievo varia notevolmente a seconda del sistema di pagamento selezionato. Innanzitutto, tutte le richieste vengono elaborate entro 48-72 ore, dopodiché le richieste approvate vengono reindirizzate tramite i metodi bancari specificati. Le transazioni in criptovaluta sono le più veloci; il denaro viene accreditato entro un’ora, mentre i bonifici bancari richiedono fino a 7-9 giorni per incassare i fondi.

Le insidie delle transazioni di denaro

Si noti che i prelievi di denaro sono abilitati solo quando sono soddisfatte determinate condizioni. In particolare:

– verifica del profilo. Le richieste di incasso emesse da profili non verificati vengono automaticamente respinte, quindi assicuratevi di verificare il vostro profilo dopo la registrazione;

– condizioni di scommessa se si utilizzano i bonus. Assicuratevi di studiare la politica di scommessa se intendete attivare delle promozioni.

Si noti che i casinò non applicano commissioni sulle transazioni, accreditano il denaro istantaneamente e offrono limiti esclusivi per i giocatori fedeli. Giocare a un casino live tramite i siti web di gioco d’azzardo è facile e conveniente. I casinò online offrono molteplici vantaggi e condizioni favorevoli, come l’accesso mobile, le promozioni, i privilegi di fedeltà, ecc. Quindi, la vostra carriera di giocatore sarà piacevole e conveniente.