A Wembley ruggiscono i leoni, 3-1 Inghilterra all’Italia

Nonostante un gol iniziale di Gianluca Scamacca per gli Azzurri, gli inglesi sono riusciti a rimontare e vincere per 3-1, grazie a una doppietta di Harry Kane e un gol di Marcus Rashford.

La squadra di Spalletti, giunta a Wembley con l’intenzione di giocare a viso aperto, inizialmente ha dimostrato di poter fare male ai padroni di casa. Tuttavia, la giovane stella del Real Madrid, Jude Bellingham, ha fatto la differenza, provocando il rigore trasformato da Kane e successivamente inventandosi un gol con una sontuosa giocata a centrocampo, prima dell’ultimo gol realizzato in contropiede da Kane.

La sconfitta, seppur dolorosa, non mette la parola fine alla qualificazione dell’Italia all’Europeo: la Nazionale si giocherà il destino a novembre in due partite decisive, affrontando prima la Macedonia del Nord e l’Ucraina.

Ampia rotazione nella formazione italiana rispetto al match contro Malta: la gara parte bene con Gianluca Scamacca che ha segnato il suo primo gol in Nazionale dopo soli quindici minuti. Tuttavia, il pareggio inglese è arrivato dal dischetto dopo un fallo in area di Di Lorenzo su Bellingham, e il capitano inglese Kane non ha sbagliato.

La seconda metà della partita è stata dominata dall’Inghilterra, con Bellingham ancora protagonista, creando l’occasione per il gol di Rashford. La partita si è chiusa definitivamente con la terza rete di Kane, che ha approfittato di un’azione di contropiede.