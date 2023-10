Italia-Malta, i precedenti tra le nazionali

L’Italia torna a Bari a distanza di poco più di 7 anni: l’ultima volta risale infatti al settembre 2016, esordio di Ventura in panchina e ko con la Francia (1-3) in una gara ricordata anche per il primo test VAR ufficiale in Italia.

Fu quella l’unica sconfitta subìta al San Nicola, che fino a quel momento aveva visto l’Italia ottenere 9 vittorie e un pareggio nelle precedenti 10 gare giocate qui. Con Malta sarà il 10° confronto diretto in 37 anni: la prima sfida risale al 1986, l’ultima nel marzo scorso.

Percorso netto per l’Italia: 9 partite e 9 vittorie, 5 delle quali in trasferta e 4 in casa. Sulla panchina maltese c’è Michele Marcolini: sarà il 20° confronto con una Nazionale guidata da un tecnico italiano.