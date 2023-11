“Super Santos Subito” a Firenze

Il richiamo del calcio, con il suo inconfondibile odore di erba fresca e il suono dei palloni che rimbalzano sul selciato, si fa sentire a Firenze. Il prossimo 27 novembre 2023, alle ore 18:30, presso il Centro Internazionale “La Pira” in Via de’ Pescioni, 3, la città si prepara ad accogliere la presentazione di “Super Santos Subito/ Anche un pallone aiuta a diventare grandi,” l’ultimo libro del giornalista Rai Gianni Bianco.

Caporedattore della cronaca del Tg3 nazionale, Bianco si addentra nelle profondità dei ricordi e delle emozioni legate al calcio, tessendo una trama avvincente intorno ai riti e ai miti di una generazione cresciuta tra gli anni Settanta e Ottanta. Il libro si propone come una sorta di memoria collettiva che lega appassionati comuni e grandi campioni, esplorando il mondo delle partite in cortile, le prime esperienze allo stadio, il calcio vissuto in compagnia del padre e le amicizie che sbocciavano negli spogliatoi.

La presentazione sarà impreziosita dalla prefazione di un vero e proprio campione del mondo, Alessandro Altobelli. Un’autorità nel mondo del calcio che, con il suo contributo, aggiunge ulteriore profondità al racconto di Bianco.

L’evento prevede una tavola rotonda animata da figure di spicco, ciascuna con una prospettiva unica sul calcio e i valori che esso può trasmettere. Gennaro Testa, sociologo dello sport ed ex arbitro di Serie A, condividerà il suo punto di vista, insieme a Gianni Agostino, responsabile della Rete Europea Risorse Umane che porta il calcio nel carcere milanese di Bollate. Ancora, interverranno Jacopo Fossi, psicoterapeuta di ASD Quartotempo Firenze, Jacopo Lilli, calciatore della Nazionale Non Vedenti, e Fatima Haidari, ex nazionale afghana e calciatrice del Centro Storico Lebowski.

La moderazione dell’incontro sarà affidata a Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore di lunga esperienza. L’occasione promette un dibattito appassionante, attraverso il quale il calcio si rivela ancora una volta un potente veicolo di valori e modelli positivi per le nuove generazioni.

“Super Santos Subito” si candida a diventare non solo una lettura avvincente ma anche uno strumento per riflettere sulla bellezza e l’importanza di uno sport che, anche oggi, continua a ispirare e connettere le persone.