Brescia, la vigilia del tecnico Aquilani

Il Pisa Sporting Club torna in campo dopo la sosta e si prepara ad affrontare il Brescia nel match in programma all’Arena domani pomeriggio (ore 16.15)

Una lunga attesa per riprendere il cammino in campionato e per iniziare una altrettanto lunga volata verso la fine del girone d’andata e dell’anno solare. Prima tappa, come detto, la sfida con il Brescia che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così presentato nella canonica conferenza stampa della vigilia: “Veniamo da una sosta e affrontiamo una squadra che ha cambiato guida tecnica per cui questa gara può diventare un’incognita; il focus però deve restare su di noi, per far sì che il nostro lavoro diventi la nostra forza. Il Brescia è una squadra di qualità e Maran è un allenatore brillante con una sua idea di fare calcio che un po’ conosciamo; però questa gara per noi è vitale, nel senso che un risultato positivo può darci quelle certezze che cerchiamo e consolidare la prova che abbiamo offerto in casa del Sud Tirol. Lentamente stiamo ritrovando giocatori importanti e in queste due settimane abbiamo lavorato bene; sono tornati in gruppo D’Alessandro e De Vitis e anche Caracciolo sta meglio anche se non è pronto. Ci stiamo avvicinando al momento in cui le scelte tecniche e tattiche saranno solo in base all’avversario che andremo ad affrontare“.