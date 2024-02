Champions League, le chance di vittoria delle italiane

Il ritorno della Champions League dopo la pausa dicembre-gennaio, ha riportato grande entusiasmo intorno alla manifestazione, ed in particolare negli ambienti delle tre squadre italiane che si stanno destreggiando nel doppio turno degli Ottavi di finale.

Nonostante gli accoppiamenti complicati e decisamente in salita, le tre rappresentanti, Inter, Lazio e Napoli, se la sono giocata piuttosto bene al primo round e gli scogli di Atletico Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, pur restando ostici, non sono sembrati così insormontabili.

Tuttavia, nelle scommesse sulla Champions League, le squadre italiane non sembrano ben quotate. Infatti, il Manchester City é al primo posto con quota 2.50 per la vittoria finale, seguite da Real Madrid a 5.25 e dal Bayern Monaco a 9.00. L’Italia si colloca solo al quarto posto con l’Inter a quota di 10.00. Questa scarsa considerazione, presente anche l’anno scorso, è stata però smentita dalle prestazioni sul campo, come nel caso dell’Inter che ha raggiunto la finalissima di Istanbul e ha sfiorato la vittoria contro il Manchester City.

I risultati ottenuti nell’andata degli Ottavi di finale offrono buoni auspici: sia l’Atletico Madrid che il Bayern Monaco sono costretti a vincere contro Inter e Lazio dopo le sconfitte dell’andata, mentre il Napoli deve compiere uno sforzo in più. Tuttavia, con il ritorno in forma di Osimhen, le chance del Napoli sono indubbiamente aumentate.

La Lazio di Maurizio Sarri ha certamente sorpreso in queste prime sfide, soprattutto con la vittoria contro i campioni di Germania, il che ha notevolmente rafforzato il calcio italiano, già leader del Ranking UEFA e con ottime possibilità di qualificare cinque squadre alla prossima edizione della Champions League.

