I biglietti per Fiorentina-Lazio, chiusa la Curva Ferrovia

Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match della 26° giornata di campionato Serie A Tim 2023/24

Lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 la Fiorentina sfida la Lazio allo Stadio Artemio Franchi, match valido per la 26° giornata di campionato Serie A Tim 2023/24..

I biglietti saranno in vendita da lunedì 19 febbraio alle ore 15.00 fino all’inizio della gara.

I prezzi

Disponibili per questa gara le tariffe scontate:

PROMO ABBONATO PRO/EASY promozione per gli Abbonati al campionato a partire da 21€

RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2018, acquisto consentito solo presso il Fiorentina Point con biglietto a tariffa INTERO

UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO

Inoltre, nel settore Tribuna Esterna è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 al prezzo di 22€ a biglietto

SETTORE OSPITI la vendita del settore ospiti inizierà il 19/02/2024 ore 15:00 per i soli possessori di fidelity card della Lazio fino alle ore 19:00 del 25/02/2024.A seguito della Determinazione nr. 08/2024 dell’O.N.M.S. e delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone che l a vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lazio è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S. LAZIO.

Per questa gara il settore Curva Ferrovia non sarà disponibile

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi https://www.bigliettifiorentina.com/