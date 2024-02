Coverciano: via libera per intitolare un luogo a Gigi Riva

Via libera della Commissione sport per l’intitolazione di un luogo, all’interno del Centro Tecnico di Coverciano, a Gigi Riva



La Commissione sport, presieduta da Fabio Giorgetti, ha approvato all’unanimità la mozione per intitolare un luogo o un campo sportivo a Gigi Riva. “L’attenzione è caduta su un campione che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio. Protagonista – ricorda il presidente Fabio Giorgetti – sia in campo che poi come team manager della Nazionale azzurra per 23 anni. Un personaggio che ha fatto la storia del calcio in Sardegna, in Italia e nel mondo da giocatore. Ancora oggi, se si parla di Gigi Riva, in Sardegna si illuminano gli occhi della gente. È questo che il calcio deve tornare a fare. Il ricordo di Gigi Riva, del suo dribbling e del suo mancino mi auguro possano rimanere per sempre nel tempio del calcio. Come Amministrazione comunale – conclude il presidente della Commissione sport Fabio Giorgetti – chiediamo alla Federcalcio un luogo, un campo sportivo che possa ricordare, in modo perenne, ‘Rombo di Tuono’: giocatore eccelso di un calcio che non esiste più e uomo di uno spessore morale ancorato a quei principi su cui lo sport basa il suo spirito di squadra”.