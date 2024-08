Kulenovic, dalla Viareggio Cup a fromboliere in Champions League

Con quel cognome che profuma… di fortuna, Sandro Kulenovic ha finalmente trovato l’alchimia giusta per tornare ad essere protagonista sul palcoscenico internazionale, come lo era stato sei anni fa – in prestito alla Juventus – in occasione della Viareggio Cup. Era il 2018: l’ultima edizione disputata allo stadio dei Pini, prima della chiusura.

In quell’annata, l’attaccante croato (ora in forza alla Dinamo Zagabria: sua la doppietta che ha guarnito il risultato casalingo contro il Qarabag nei playoff di Champions League) mise a segno sei reti, capocannoniere assoluto del torneo e sirene internazionali che cominciarono a ronzargli attorno.

Sei gol, due contro i connazionali del Rijeka al debutto, poi una con il Benevento e l’Euro New York; uno contro la Rappresentativa Serie D agli ottavi e uno ancora con il Rijeka nei quarti. Rimase a secco solo contro la Fiorentina di Emiliano Bigica nella semifinale vinta dai viola per 4-1, che poi avrebbero perso per 2-1 l’incontro decisivo per il titolo con l’Inter. Quell’Inter-Fiorentina – una dura realtà per coloro che coltivano serenamente l’ortodossia della Viareggio Cup – rimane l’ultima finale disputata allo stadio dei Pini-Bresciani.

L’articolo proviene da Viareggio Cup.