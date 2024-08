Choc viola! Puskás Akadémia protagonista al Franchi: 0-2 in apertura e 3-3 al novantesimo

Dopo due finali consecutive perse, la rincorsa alla Conference League della squadra di mister Palladino riparte dall’andata dei play off

A volte non sono solo parole di circostanza. Il cammino europeo della Fiorentina parte con una sfida non semplice, si diceva alla vigilia. Così è stato e nonostante Mister Palladino non abbia voluto sottovalutare la squadra ungherese, ad agosto la Puskás Akadémia è più avanti nella preparazione rispetto ai viola, l’inizio di gara è stato da vero choc.

Uno-due e la Fiorentina si trova sotto di due reti senza sapere neppure come. Calcio di rigore per gli ungheresi all’ottavo, inutile fallo di Kayode su Nagy che – dal dischetto – batte l’esordiente (in viola) De Gea. Cinque minuti e un altro erroraccio di Kayode a centrocampo , porta al ribaltamento degli ungheresi che segnano il 2-0 con il diagonale di Soisalo. Impensabile ma reale. Fiorentina-Puskás Akadémia 0-2 prima del quarto d’ora.

La squadra viola subisce un micidiale uno-due e sembra non riuscire a reagire. Anzi, al 26′ Soisalo anticipa l’uscita (inutile) di De Gea e prova a piazzare il destro dalla distanza, a porta vuota. Palla fuori. Poteva essere lo 0-3! Alla mezzora il primo squillo gigliato, va fuori di poco la girata al volo di Beltran. Al 42′ arriva anche la sfortuna: bella conclusione di Bianco dalla distanza, centrato l’incrocio dei pali. Nel recupero arriva il gol tanto atteso, Sottil è freddo e si va negli spogliatoi sull’1 a 2.

Nella ripresa fuori Kayode e Beltran nei viola, dentro Dodò e Kean. I viola ora gestiscono il gioco, Quarta innesca Kean ma il team ungherese si salva con una gran parata di Pécsi sul destro dell’attaccante. Al 55′ altro cambio: entro Ikoné, fuori Colpani., potrebbe metterla in porta o all’accorrente Keansparandola a lato. Passa un minuto, entra Amrabat per Bianco e quasi subito arriva, dagli sviluppi di un angolo, ilRimonta completata.

Incredibile al 24′ quando Ikoné ripete l’errore sbagliando a servire Kean come quattro minuti prima… Kean è freddo al 29′ quando riparte palla al piede da un errore di disimpegno ospite e con un diagonale batte Pécsi per il 3-2. Sorpasso.

Brividi al 34′, la Fiorentina sbaglia a rinviare e la Puskás Akadémia si trova un pallone d’oro su cui De Gea si supera in corner. Niente può all’88esimo quando su calcio d’angolo Golla colpisce dall’area piccola in rete. 3-3, pazzesco.

Quattro minuti di recupero, invero pochi viste le interruzioni, per un esordio choc della Fiorentina. La strada per la Conference rimane irta e più difficile di ogni previsione della vigilia.