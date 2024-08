Spettacolo e gol a Piancastagnaio, finisce 3-3 tra Pianese e Perugia

Mister Prosperi: “Abbiamo disputato un grande match”

A Piancastagnaio la partita tra Pianese e Perugia regala tantissime emozioni. La formazione amiatina inizia il match con un calcio spumeggiante e segna la bellezza di tre reti nei primi venti minuti. La reazione del Perugia è eccellente, gli umbri realizzano con Ricci prima della mezz’ora di gioco e poi nella ripresa si riversano in avanti, trovando prima la seconda e poi anche la terza rete. Nel finale la Pianese fallisce un calcio di rigore.

Finisce in parità, in un Comunale tutto esaurito per la gara d’esordio in questo campionato di serie C.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi (28’ st Remy), Chesti; Boccadamo (28’ st Da Pozzo), Proietto, Simeoni, Nicoli; Mastropietro (32’ st Odjer), Falleni (20’ st Colombo); Mignani (28’ st Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali, Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Morgantini, Barbetti, Capanni. Allenatore : Prosperi.

PERUGIA (3-4-3): Gemello; Plaia (1’ st Angella), Amoran, Viti; Di Maggio (1’ st Sylla), Bartolomei, Torrasi, Bacchin (45’ st Lickunas); Ricci (28’ st Matos), Montevago, Palsson (1’ st Polizzi). A disposizione: Yimga, Albertoni, Morichelli, Giunti, Seghetti, Barberini, Marconi, Agosti. Allenatore: Formisano.

Arbitro: Viapiana (sezione di Catanzaro). Assistenti: Cassano – Morotti (IV ufficiale: Vailati).

RETI: 5’ pt Polidori, 15’ pt Mastropietro (calcio di rigore), 19’ pt Falleni, 29’ pt Ricci, 19’ st Polizzi, 33’ st Montevago.

Spettatori: 1.467 (650 ospiti).

L’analisi di Alessandro Falleni: “Buon punto da portare a casa”

“La Pianese ha pareggiato col Perugia, non posso non ritenermi soddisfatto. Partivamo sfavoriti, il rimpianto è solo per il rigore sbagliato”. Esordisce così in sala stampa mister Fabio Prosperi nell’analizzare il pareggio della Pianese contro il Perugia. “Abbiamo fatto una partita di buonissimo livello – prosegue –, è chiaro che se dobbiamo sperare di salvarci non possiamo sbagliare quasi nulla, perché abbiamo avuto troppe occasioni per aver segnato solo tre gol. Anche perché di fronte avevamo una squadra di grande qualità. La nostra è una squadra molto giovane, dobbiamo darle anche il giusto tempo per crescere. Ad ogni modo, mi è piaciuto come abbiamo interpretato la partita. Ci manca un po’ di esperienza in determinati frangenti e negli episodi potevamo essere un po’ più attenti, ma ci sono anche gli avversari. Al netto di tutto questo, penso che se dobbiamo trovare una squadra che meritava di vincere quella era la Pianese”.

A seguire in conferenza stampa è intervenuto anche Alessandro Falleni, autore di un bell’assist e del gran gol del momentaneo 3-0 a finalizzare una pregevole azione di contropiede. “Il primo tempo è stato giocato molto bene da parte nostra – ha esordito il giovane attaccante – poi noi siamo un po’ calati mentre loro sono cresciuti. Credo però che abbiamo fatto una buona partita, peccato aver abbassato il ritmo nei primi 25 minuti del secondo tempo”. “Personalmente – conclude – non posso che essere felice per la rete che ho siglato, la mia seconda nei professionisti, anche se quello che conta è il risultato della squadra. Questo è comunque un buon punto da portare a casa”.

