Federico Pacciardi: “Ad Ascoli affronteremo una squadra forte ed esperta”

Le dichiarazioni del difensore della Pianese in vista della partita di lunedì sera nelle Marche

La Pianese continua la propria preparazione in vista della gara valevole per la seconda giornata di campionato di serie C girone B. Si giocherà lunedì, con fischio d’inizio alle ore 20,45: le zebrette amiatine saranno impegnate ad Ascoli, contro una delle formazioni più accreditate per la vittoria del campionato e per la promozione in serie B.

La Pianese arriva a questo appuntamento dopo una bella prestazione casalinga, all’esordio, contro un’altra delle squadre accreditate tra le più forti del girone, il Perugia. E anche in questo caso sul terreno di gioco è andata in scena una rimonta, con gli umbri capaci di recuperare ben tre reti di scarto, dal 3-0 al 3-3.

Federico Pacciardi, neo acquisto estivo delle zebrette, è stato uno dei tre difensori scelti da mister Fabio Prosperi per il reparto arretrato in difesa di Boer. “Abbiamo iniziato il campionato conquistando un buon punto – è il commento di Pacciardi – anche se dopo il primo tempo per il gioco che avevamo espresso e per il risultato potevamo sperare pure in qualcosa di più. Abbiamo comunque tempo per lavorare sugli errori commessi e per affrontare meglio le prossime sfide. Qui c’è una buona base del gruppo che era presente anche nella scorsa stagione, quindi tante idee e indicazioni del mister erano già assimilate. Noi nuovi ci stiamo calando rapidamente nell’ambiente e in quelle che sono le richieste dell’allenatore, già nella fase di preparazione abbiamo cercato di lavorare nella maniera migliore possibile”.

Il difensore classe 1995 prosegue nella sua analisi: “Cerco di mettere la mia esperienza a disposizione del reparto difensivo e di tutta la squadra – sono le sue parole. – Sono coadiuvato da ragazzi e giocatori importanti, sabato abbiamo disputato una grande partita. Mi aspettavo una buona prestazione da parte della squadra, devo dire che abbiamo messo una grande intensità nel match. Questa deve essere una nostra caratteristica e la nostra arma in più”.

Infine un commento sulla prossima sfida in trasferta contro l’Ascoli: “Andremo ad affrontare una squadra forte ed esperta – dichiara Federico Pacciardi. – Stiamo preparando la gara seguendo le indicazioni del mister per cercare di giocarcela con tutte le nostre forze e con l’obiettivo di ottenere un buon risultato”.

L’articolo proviene da U.S. Pianese.