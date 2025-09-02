Pianese in campo per una nuova settimana di allenamenti, incombe la trasferta di Sassari

Il programma delle zebrette in vista della trasferta in Sardegna di questo sabato

Nessuna sosta per la Pianese che si è ritrovata allo stadio Comunale di Piancastagnaio per riprendere gli allenamenti. Le zebrette, infatti, hanno già nel mirino la prossima sfida, ovvero la trasferta di Sassari di sabato 6 settembre (stadio “Vanni Sanna”, ore 17:30), valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Il gruppo bianconero, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha ricominciato a lavorare a testa bassa già proiettato al prossimo impegno. Presente anche Andrea Sodero, l’ultimo arrivato della finestra estiva di calciomercato.

Nella giornata di domani la squadra sarà impegnata in una doppia seduta, mentre giovedì è previsto un allenamento pomeridiano. Rifinitura mattutina invece venerdì, al termine della quale la formazione amiatina partirà alla volta della Sardegna.

