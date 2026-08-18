Il difensore prolunga il suo contratto con le zebrette

L’US Pianese è lieta di annunciare di aver trovato un accordo per il prolungamento del contratto di Luca Ercolani, che così si lega alle zebrette fino al 2028. Arrivato nel gennaio del 2025, il difensore bianconero si è fatto apprezzare da tutto l’ambiente per spirito di sacrificio, leadership e attaccamento alla maglia, caratteristiche che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo.

Tutta la società esprime soddisfazione per l’accordo trovato e augura a Luca di togliersi ancora numerose soddisfazioni personali e professionali con la maglia bianconera.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Un altro importante rinnovo in casa Pianese: Luca Ercolani bianconero fino al 2028 proviene da U.S. Pianese.