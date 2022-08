Nicolas Izzillo a titolo temporaneo al Pontedera

Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla società Pontedera, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Izzillo.

Chi é Nicolas Izzillo



Nato a La Maddalena (Sassari) il 19 aprile 1994, Nicolas Izzillo è un centrocampista di grande duttilità, in grado di agire sia in posizione di playmaker che come interno, dalla buona struttura (180 cm x 75 kg), di piede destro.

La sua carriera inizia in serie B nello Spezia, con cui esordisce nella serie cadetta nel 2013, prima di vestire le maglie di Bellaria Igea Marina (27 presenze e 3 reti in serie C2), Messina (32 presenze e 1 rete in serie C) e Ischia Isolaverde (16 presenze e 2 reti in serie C). A gennaio 2016 si trasferisce alla Juve Stabia, dove resta per un anno e mezzo, collezionando complessivamente 37 presenze impreziosite da ben 8 marcature.

Nel 2017 passa al Pisa, società che attualmente detiene la proprietà del suo cartellino, con cui totalizza 50 presenze e 1 rete in due stagioni di serie C, contribuendo in maniera decisiva all’approdo in serie B nel 2019.