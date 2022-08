Empoli-Fiorentina, le curiosità del derby

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Empoli e Fiorentina, valida per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma, domenica 21 agosto, alle 18.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

BILANCIO IN EQUILIBRIO AL CASTELLANI – Sfida numero 31 quella di oggi al Castellani tra Empoli e Fiorentina, con un bilancio nei 13 confronti empolesi di 5 affermazioni azzurre, 3 pareggi e 5 vittorie viola. La prima sfida risale al 7 maggio 1986, andata dei quarti di Coppa Italia, con l’Empoli che vinse 3-2 grazie alla reti di Zennaro, Cecconi e Della Monica (Maldera e Battistini per i viola); l’ultima lo scorso novembre, col successo per 2-1 dell’Empoli (viola avanti con Vlahovic, pari di Bandinelli e gol partita di Pinamonti)

L’ANNO SCORSO RECIPROCA VITTORIA CASALINGA: ANDÒ COSÌ! – Lo scorso anno, serie A 2021/22, Empoli-Fiorentina finì con reciproca vittoria casalinga: 2-1 azzurro ed 1-0 viola. Nella gara di andata, giocata al “Castellani” il 27 novembre 2021 andarono in gol Pinamonti (su assist di Bajrami) e l’ex Bandinelli (risolvendo una mischia dentro l’area innescata da un cross dello stesso Bajrami); per la Fiorentina sigillo di Vlahovic, su assist di Callejon. I ragazzi di Andreazzoli crearono 4 occasioni da gol, quindi con una percentuale del 50% di conversione in rete. Gli azzurri tirarono 15 volte (di cui 3 di Henderson, re in quella gara) contro le 13 della squadra di Italiano, tuttavia i tiri in porta videro prevalere i viola 6-4.

Nella gara di ritorno al “Franchi”, lo scorso 3 aprile, 1-0 per la squadra di Italiano con gol segnato da Gonzalez di testa, su assist di Biraghi su punizione. La Fiorentina in quella gara calciò ben 22 volte contro le sole 3 ospiti. Vicario registrato come migliore in campo di quella gara, con il 91% dei tiri respinti.

I NUMERI DEI PRIMI 180’ AZZURRI NELLA STAGIONE 2022/23. IL PARALLELO 2021/22 – Nelle prime due gare ufficiali della stagione 2022/23, l’Empoli, nonostante altrettante sconfitte subite, ha creato ben 8 occasioni da gol a partita; addirittura nella gara persa contro lo Spezia nella prima di campionato ha tirato 17 volte contro le 8 dei liguri, usciti vittoriosi. Facendo un parallelo con le prime 2 gare ufficiali della stagione 2021/22, sotto la guida tecnica di Andreazzoli, (vittoria sul Vicenza in coppa Italia e sconfitta all’esordio in serie A, al “Castellani” contro la Lazio), furono 16 i tiri contro i 20 totalizzati dagli azzurri nelle prime due uscite stagionali di quest’anno. Nella prima di campionato della settimana scorsa contro lo Spezia, inoltre, gli uomini di Zanetti hanno vinto il 72% dei contrasti, contro il 48% degli “aquilotti”, hanno avuto una percentuale del 63% di dribbling riusciti contro il 38% dello Spezia ed hanno avuto un possesso palla del 57% contro il 43% dei padroni di casa. Razvan Marin – nella gara del “Picco” – ha chiuso la sua partita con il 90% di precisione dei passaggi. Infine veloce “focus” su Sam Lammers, il giocatore che ha tirato di più nella prima gara di campionato tra le fila degli azzurri, 5 volte sui 17 tiri totali della squadra.

I COMPLEANNI DI PERISAN ED AMRABAT – Doppio compleanno nel derby toscano: nell’Empoli festeggia 25 anni Samuele Perisan, nato il 21 agosto 1997 a San Vito al Tagliamento (Pn); tra i viola compleanno 26 per Sofyan Amrabat, nato il 21 agosto 1996 ad Huizen (Olanda).

LA “NUOVA” FIORENTINA COMPIE 20 ANNI – La “nuova” Fiorentina compie 20 anni: rifondata nell’estate 2002, all’indomani del fallimento del sodalizio di Cecchi Gori, la società del capoluogo toscano fondata per la prima volta nel 1926, disputò proprio il 21 agosto 2002 la sua prima gara ufficiale della nuova era targata Della Valle.

VIOLA A PORTA APERTA FUORI CASA DA QUASI UN ANNO – L’ultima partita ufficiale fuori casa chiusa dalla Fiorentina senza subire gol risale al 26 settembre 2021, 1-0 ad Udine in campionato. Da allora si contano 18 partite esterne disputate dai viola, sempre a porta aperta, per un totale di 32 reti al passivo, quasi 2 in media ad incontro.

CINQUE EX AZZURRI NELLA FIORENTINA – Benassi, Saponara, Terracciano, Terzic e Zurkowski sono i cinque ex azzurri oggi nella Fiorentina. Marco Benassi ha vestito la maglia azzurra nella seconda parte della scorsa stagione, giocando 12 gare; Riccardo Saponara ha fatto ad Empoli l’esordio da professionista nel 2010, poi 162 gare e 28 reti sommando le due esperienze (intramezzate da una stagione al Milan) prima di passare proprio alla Fiorentina nel gennaio del 2017. Pietro Terracciano ha vestito la maglia dell’Empoli dall’estate del 2017 al gennaio del 2019, collezionando 12 presenze totali tra A e B; Aleksa Terzic ha invece giocato 21 gare con gli azzurri nel campionato cadetto 2020/21; infine Szymon Zurkowski, ad Empoli da gennaio 2020 fino allo scorso giugno, per 69 gare con 9 gol.

ZANETTI CONDUCE 2-1 SU ITALIANO – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano: coach azzurro in leggero vantaggio su quello viola per 2 successi ad 1, senza pareggi. Finora ha sempre vinto chi ha giocato in casa e senza subire reti.

RECIPROCO 1-0 NELLA SERIE A 2021/22 TRA ZANETTI E LA FIORENTINA – Perfetto equilibrio nei 2 confronti per Paolo Zanetti, da allenatore, contro la Fiorentina. Ha sempre vinto chi ha giocato in casa, una volta per parte, sempre col punteggio di 1-0.

IN LEGGERO VANTAGGIO ITALIANO CON L’EMPOLI; SQUADRE DEL COACH VIOLA SEMPRE IN RETE – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla quinta sfida: coach viola in leggero vantaggio per 2 successi ad 1 ed 1 pareggio, a completare il bilancio. Formazioni di mister Italiano sempre in rete, 1 a partita.

UN PRECEDENTE PER PARTE IN A CON L’ARBITRO MARCHETTI – Matteo Marchetti ha diretto 10 gare in Serie A. Tre i precedenti con gli azzurri: la sfida di Coppa Italia del settembre del 2020 vinta 2-1 col Renate, il successo per 1-0 in casa contro la Virtus Entella del marzo del 2021 e infine la sconfitta per 4-1 in casa dell’Udinese dello scorso aprile; un precedente con la Fiorentina, il successo esterno per 2-1 sullo Spezia del 14 febbraio scorso.