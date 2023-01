Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Cittadella in programma sabato 14 gennaio (ore 14.00) e valida per la 20° giornata del campionato Serie BKT a Matteo Gualtieri di Asti.



Il direttore di gara sarà assistito da Alessandro Lo Cicero di Brescia e Michele Lombardi di Brescia.

Il Quarto Ufficiale sarà Domenico Castellone di Napoli

VAR Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata