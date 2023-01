Nerazzurri quasi corsari, punto da grande squadra a Marassi contro il Genoa

il Pisa ha conquistato un punto importante contro il Genoa, giocando come una grande squadra.

La partita è stata vissuta con emozione da quasi 5.000 tifosi nerazzurri che hanno assistito a una delle trasferte più attese della stagione.

Lo Sporting Club è imbattuto lontano da casa da 10 partite e sale a 31 punti, mantenendo la posizione 8 nella griglia dei playoff. La partita è stata equilibrata con pochi momenti di sussulto sul campo, ma molte emozioni sugli spalti. Il primo tempo è stato simile a una sfida di scacchi, con il Genoa che controllava la palla ma non riusciva a impensierire la difesa del Pisa. L’avvio di ripresa è stato positivo per i nerazzurri, che hanno recuperato parecchi palloni e disturbato la manovra del Genoa. Il Pisa ha anche segnato un gol, ma è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.

Nel finale della partita il Pisa ha sofferto in 10, con Marin espulso, lasciando i suoi in inferiorità numerica per quasi mezzora. Il Genoa non ha costruito niente di significativo e il Pisa ha mantenuto il punto.

GENOA – PISA 0-0

Tabellino

GENOA (3-5-2). Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Hefti (88′ Jagiello), Frendrup (88′ Dragus), Badelj (57′ Gundmundsson), Strootman, Criscito; Coda, Puscas (66′ Aramu). A disposizione. Semper, Sturaro, Ilsanker, Matturro, Lipani, Boci, Galdames. Allenatore Gilardino PISA (4-3-2-1). Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan (77′ De Vitis), Tramoni M. (66′ Gliozzi); Moreo (88′ Masucci). A disposizione. Livieri, Caracciolo, Canestrelli, Jureskin, Mastinu, Esteves, Ionita, Calabresi, L. Tramoni. Allenatore D’Angelo Arbitro. Manuel Volpi di Arezzo (Meli-Scarpa). 4° uomo Bordin. VAR Di Paolo. AVAR Longo Note. Ammoniti Bani, Hefti, Marin, Nicolas. Espulso Marin al 69′ per proteste. Recupero 1′ pt; 8′.