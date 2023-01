D’Angelo spiega il rosso: “Una parola di troppo di Marin”

Dalla sala stampa del Luigi Ferraris ha parlato il mister nerazzurro Luca D’Angelo dopo il pari di Marassi contro il Genoa: “Abbiamo pressato molto la prima giocata del Genoa soprattutto nei primi 25 minuti tagliando bene i rifornimenti in mezzo al campo. Solamente in una occasione la squadra di Gilardino si è mostrata pericolosa nel primo tempo, mentre nella ripresa la bilancia si è spostata sul Genoa dopo l’espulsione di Marin, ma siamo riusciti a portare a casa un punto con grande compattezza. Dopo l’ammonizione c’è stata una parola di troppo da parte di Marin. Credo però che un arbitro molto bravo come Volpi, forse avrebbe dovuto sorvolare perché la partita era agonisticamente molto importante, ma mai cattiva. Un ‘vaffanculo’ non ha mai ammazzato nessuno.”

Parlando del Pisa: “I ragazzi si sono sempre comportati bene con grandi prestazioni. Rus ha giocato una buonissima partita. Forse deve avere più continuità, ma questo dipende più dalle scelte che faccio io. Ha grandissime potenzialità e lo ha dimostrato di fronte a degli attaccanti molto bravi come Puscas, Aramu e Coda. Ha difeso molto bene”