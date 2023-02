Edil2 abbraccia anche il Settore Giovanile Nerazzurro

Edil 2, ormai storica ‘griffe’ sulle maglie da allenamento del Pisa Sporting Club, da questa stagione abbraccia anche il Settore Giovanile nerazzurro ed è al fianco della squadra Primavera di mister Marco Masi; i giovani nerazzurri, da inizio stagione ai vertici della loro classifica, vivono infatti la loro settimana di allenamento e il riscaldamento pregara con Edil 2 sulle loro maglie.

Edil2 Baroni srl dei fratelli Andrea, Federico e Alessandro Baroni, lo ricordiamo, si occupa da oltre 20 anni di ogni tipo di costruzione edile, ma prevalentemente di edilizia civile privata, con particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione totali o parziali, come case, alloggi, negozi, tetti, fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, rifacimento di tetti e terrazzi.

Edil2 è anche specialista nell’impiego di materiali tecnologicamente avanzati in combinazione con uno staff tecnico capace di occuparsi non solo della direzione tecnica dei lavori commissionati ma anche di progettazione strutturale con l’obiettivo di abbattere i costi e velocizzare la realizzazione dei lavori.

Per qualsiasi informazione e/o per contatti è possibile visitare il sito www.edil2tirrenia.it oppure inviare una mail a edil2tirrenia@yahoo.it (mob. 349.78.71.112)