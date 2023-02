Roberto Piccoli: “Empoli grande occasione per la mia crescita”

Nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani è stato presentato Roberto Piccoli: queste le sue prime parole da nuovo attaccante dell’Empoli.

“Sono contentissimo di essere qui – ha affermato Piccoli – questa è veramente una grande opportunità per me. Empoli è una piazza importante dove sono cresciuti tantissimi giovani che poi sono esplosi. La reputo un’esperienza giusta per il mio percorso e per la mia crescita. Ho 22 anni, sono del 2001, ma ho comunque vissuto varie esperienza e mi sento pronto per fare il passo da giovane a persona adulta che può competere nel campionato italiano. Questa un’occasione di riscatto? Empoli è la piazza giusta per la mia carriera, sono concentrato al massimo. Caputo un riferimento? E’ importantissimo, ha giocato per anni ad altissimo livello: ti fa crescere sotto tutti i punti di vista e poi è sempre bello vedere giocare Ciccio Caputo. Le mie caratteristiche come centravanti? Mi piace giocare a due ma anche fare reparto da solo. Sono un attaccante che va spesso in profondità ed a cui piace stare più vicino possibile alla porta, mi piace sentirla”.