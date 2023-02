I nerazzurri si preparano al ‘Friday Night’

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che anche questa settimana sarà protagonista del ‘Friday Night’ della Serie B; venerdì (ore 20.30) all’Arena arriverà infatti il Perugia.

Nessuna doppia seduta in questa settimana per i nerazzurri che oggi hanno effettuato un allenamento congiunto con la formazione Primavera che ha svolto il compito di sparring partner in una serie di simulazioni di gioco a tutto campo: all’allenamento hanno preso parte tutti i calciatori a disposizione dello staff nerazzurro.

Squalificati e assenti per Pisa-Perugia

Intanto il Giudice Sportivo ha appiedato per un turno il calciatore Francesco Lisi del Perugia, uno dei tanti ex della gara che dunque non potrà scendere in campo all’Arena. Nessuna squalifica, invece, per i nerazzurri ma nella lista dei diffidati i calciatori Adam Nagy e Giuseppe Sibilli si sono aggiunti a Marius Marin.