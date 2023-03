Ripresa degli allenamenti; tanti tifosi al “Cetilar”

Consueta seduta di inizio settimana a porte aperte per il Pisa Sporting Club che oggi ha iniziato al “Cetilar” di San Piero a Grado la preparazione in vista del match con il Cosenza accompagnato a bordo campo dall’incitamento di un buon numero di tifosi che hanno approfittato del pomeriggio primaverile per stare ancora una volta al fianco della squadra.

Lo staff tecnico nerazzurro ha fatto svolgere alla squdra una seduta breve ma intensa dove le esercitazioni atletiche e aerobiche si sono alternate con quelle tecniche; la squadra, ancora senza i sei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali e con alcuni elementi assenti per svolgere un lavoro personalizzato, ha effettuato una serie di esercizi a tutto campo basati sulla tecnica, la rapidità e la precisione.

Prima del ‘rompete le righe’ e dell’ormai tradizionale momento dedicato alle foto e agli autografi con i tifosi presenti al “Cetilar”, c’è stato spazio poi per una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domani la squadra effettuerà una doppia seduta e quindi proseguirà il lavoro settimanale con sedute singole nelle giornate di mercoledì e giovedì; venerdì rifinitura all’Arena e partenza per la Calabria.