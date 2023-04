Quanta passione! Gli allenamenti del Pisa al “Cetilar”

Circa un centinaio di tifosi ha seguito da bordo campo la seduta di inizio settimana del Pisa Sporting Club, come ormai da tradizione aperta al pubblico e molto partecipata.

I nerazzurri hanno iniziato oggi al “Cetilar” di San Piero a Grado la preparazione in vista del match di lunedì prossimo (ore 18.00) contro il Cagliari; allenamento pomeridiano al quale hanno preso parte tutti gli effettivi della rosa divisi però in diversi programmi di lavoro. A fine seduta spazio, poi, all’abbraccio con i tifosi presenti che hanno approfittato per autografi e foto di rito.

La squadra proseguirà gli allenamento domani (martedì), mercoledi e giovedì pomeriggio a San Piero a porte chiuse; venerdì appuntamento invece all’Arena per un test match (porte chiuse) con il Figline.

Nel weekend di Pasqua i nerazzurri si alleneranno invece sabato e domenica pomeriggio al “Cetilar” concludendo la preparazione lunedì mattina all’Arena

La prevendita per Pisa-Cagliari