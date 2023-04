Siena, le ultime di casa Robur prima della gara contro il Gubbio

Il Siena ha svolto l’allenamento di preparazione alla sfida contro il Gubbio (giovedì 6 aprile, ore 20.30, stadio “Franchi”) questo pomeriggio al Centro sportivo “Bertoni”.

I bianconeri hanno aperto la seduta con una fase di attivazione coordinativa e tecnica seguita da torelli e da un lavoro tattico in fase di possesso e non possesso. L’allenamento si è concluso con esercitazioni su palle inattive.

Differenziato per Crescenzi e De Paoli. Domani nuova seduta di preparazione, informa il sito ufficiale.

Sono già in vendita i biglietti per assistere alla diciassettesima giornata di ritorno del campionato di serie C fra Siena e Gubbio, in programma giovedì 6 aprile 2023 alle ore 20.30 allo stadio “Artemio Franchi”.

I bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente in tutto lo stadio (senza necessità di fare il biglietto) e dovranno essere tenuti in braccio o sedersi sulle ginocchia dell’accompagnatore (non è consentita l’introduzione di passeggini). La Società sottolinea e ricorda che i bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più un euro di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri ed il biglietto d’ingresso può essere fatto soltanto alla biglietteria del Sottopassaggio alla Lizza, il giorno della gara, dalle ore 18.30. In tutti gli altri settori (Tribuna Coperta e Gradinata) il prezzo del biglietto è intero (tranne il ridotto per Over 65 e donne).

‍Di seguito i prezzi dei biglietti per la singola sfida contro il Gubbio: *Categoria Under 18: da 7 anni a 18 anni non compiuti

La vendita dei biglietti sarà gestita da Ciaotickets, questi i punti a Siena dove acquistarli:

Tabaccheria Chiasso Largo, via Rinaldini 7 – 0577282162

Mcm, Via Marzi 6 – 057745483

Tabaccheria Scacciapensieri, via Orlandi 65 – 0577334040

Tabaccheria Cartoleria Carnasciali, via Duccio di Boninsegna 29 – 0577 42068

Tabaccheria Gerace Francesco, Piazza Giacomo Matteotti, 15 – 0577270918.

Tabaccheria Pietrini, via Porsenna 81, Chiusi (SI)

Edicola Due Sedici, via Borgo di Tressa, 637, Monteroni d’Arbia (SI) – 0577-372153

Sottopassaggio La Lizza, piazza Gramsci: il giorno della gara, 6 aprile 2023 dalle ore 18.30.‍

Prevendite autorizzate “Ciaotickets” nel bacino di utenza del comune di Gubbio (Pg):

TABACCHERIA SEBASTIANI VIALE DELLA RIMEMBRANZA 906024 – GUBBIO (PG)Tel. +39 075 922 2790

On line: www.ciaotickets.com

Si informa inoltre che il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di € 15,00 (prezzo unico, non comprensivo del diritto di prevendita) e i biglietti potranno essere acquistati entro le ore 19,00 di mercoledì 5 aprile 2023, tenendo a precisare che tale settore riservato ha attualmente una capienza massima di 646 spettatori. Il giorno della partita la biglietteria del settore ospiti resterà chiusa.

Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com