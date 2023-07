I neroazzurri lasciano la Val Seriana

Si è ufficialmente chiuso questa mattina il ritiro precampionato del Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra è rientrata in giornata a Pisa chiudendo così la prima fase di preparazione di questa nuova stagione agonistica. In Val Seriana il Pisa Sporting Club ha trascorso due intense settimane, dividendosi tra l’Hotel Milano e il Centro Sportivo “Marinoni” di Rovetta cui vanno i ringraziamenti per la cortesia e la disponibilità di sempre.

Adesso la squadra avrà a disposizione due giorni di riposo prima di riprendere la preparazione lunedì pomeriggio al “Cetilar” di San Piero a Grado.