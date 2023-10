Che beffa per il Pisa! Il Cosenza vince al 98′

Finale non adatto ai deboli di cuore. I minuti di recupero hanno regalato gioie e dolori a mister Aquilani che comunque ha avuto una buona reazione dei suoi in una gara in cui è andato tutto storto.

La partita che ha aperto l’ottava giornata di Serie B ha messo di fronte Pisa e Cosenza, due squadre che si erano affrontate l’ultima volta cinque mesi fa, con la vittoria del Cosenza. Entrambe le squadre si presentavano a questa sfida con 8 punti ottenuti nelle prime 7 partite della stagione grazie a due vittorie e due pareggi. Numeri che forse alla vigilia si pensavano migliori, ma non conta all’Arena dove si gioca per vincere.

Il Cosenza ha aperto le danze al 6′ minuto con un gol ben costruito. Calò ha condotto l’azione fino alla trequarti avversaria e poi ha servito Rispoli, che ha completato l’azione con un rasoterra perfetto per Voca, che ha siglato il vantaggio ospite.

Il Pisa ha cercato di rispondere al 11′ minuto con un rapido costruzione dell’azione, ma il tiro di Mlakar non è stato preciso. Nel primo tempo, il Cosenza ha dominato il possesso palla e ha creato diverse occasioni per aumentare il vantaggio.

Le sorprese non sono mancate, e al 41′ minuto, Tommaso Barbieri è stato espulso per un intervento in ritardo su Tutino, costringendo il Pisa a giocare in 10 uomini. Il Cosenza ha cercato di sfruttare la superiorità numerica e ha sfiorato il raddoppio allo scadere dei minuti aggiunti con un tiro di Tutino che ha colpito il palo lontano. Il primo tempo si è chiuso con il Cosenza in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, il Pisa ha cercato di pareggiare, ma Micai, il portiere del Cosenza, ha fatto diverse parate decisive. Tuttavia, al quarto minuto di recupero il Pisa è riuscito a pareggiare. Masucci, subentrato, ha ricevuto un passaggio da Beruatto e ha segnato di prima intenzione. La gioia del Pisa è stata però di breve durata, poiché nel minuto 90’+8′, il Cosenza ha segnato il gol della vittoria. Dopo un calcio d’angolo, Calò ha trovato l’incornata di Mazzocchi che ha battuto Nicolas e ha riportato il Cosenza in vantaggio. La partita si è conclusa con la vittoria per 2-1 del Cosenza in un pomeriggio beffardo per il Pisa.