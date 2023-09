Le maglie della presentazione ufficiale hanno ‘Abbracciato Alice’!

E’ stata un vero successo la pesca di beneficenza organizzata dal Kinzica Group all’interno del progetto ‘Abbraccia Alice’.

In accordo con la Società sono state infatti messe in palio 11 maglie esclusive e ufficiali del Pisa Sporting Club realizzate in occasione della presentazione ufficiale della squadra andata in scena lo scorso 21 agosto.

In tantissimi hanno aderito all’iniziativa, conclusasi nei giorni scorsi, contribuendo a sostenere questo importante progetto che speriamo possa prendere ancora più vigore per offrire alla piccola Alice la speranza e la possibilità di un futuro migliore.

Source: PISA SC