Dal Canto alla vigilia della trasferta contro la Torres

In vista della gara Torres-Carrarese di mercoledì 20 settembre, fischio d’inizio ore 18.30 Stadio ” Vanni-Sanna ” di Sassari, ecco le dichiarazioni di mister Alessandro Dal Canto raccolte dal sito ufficiale.

Sulle sensazioni trasmesse dall’ultima gara contro la Vis Pesaro:” Una gara ben condotta da cui è emerso,almeno per il momento, un dato interessante riguardante una certa solidità ed organizzazione dal punto di vista della fase difensiva.

Un profilo che se confermato anche nelle prossime gare può assumere una certa importanza.

L’idea di una fase difensiva efficace passa da un lavoro di un certo tipo ,oltre che dal poter disporre di una batteria di individualità di livello. Occorre guardare avanti e continuare cosi.”

Sulla prossima sfida di fronte alla Torres:” I sardi sono una buonissima squadra con giocatori di qualità davanti e comunque ben integrati nel sistema di gioco del proprio allenatore.

La considerazione da trarre è che mai come quest’anno ci sono compagini che hanno caratteristiche e qualità di competitività tali da escludere gare che non siano equilibrate.

A Sassari troveremo anche ambiente caldo ,figlio di una bella dose di entusiasmo per un rendimento di una squadra che si sta imponendo in queste prime tre giornate.

Siamo avvisati e sappiamo cosa ci aspetta se poi lo si aggiunge al fatto che in Sardegna non è mai facile giocare e noi lo faremo due volte in pochi giorni.”

Sulle condizioni generali del gruppo ed eventuali infortunati: ”Nel post gara con la Vis Pesaro ho dichiarato di un problema ad Illanes ma sembra tutto superato mentre gli altri sono abili ed arruolabili per la trasferta.”

Sulle scelte di formazione ed il turnover:”Non sono solo proclami ma è un fatto che la varietà e profondità nonché qualità della rosa mi consenta di poter attingere totalmente dal parco giocatori di cui posso disporre.

Con la Vis Pesaro ho potuto cambiare quattro interpreti ed è probabile che accada qualcosa di simile sia a Sassari che ad Olbia.

Solo Morosini ,arrivato a preparazione iniziata e Capezzi che ha esordito nella scorsa gara sono un poco più indietro di preparazione ma non è loro responsabilità ma frutto delle dinamiche del mercato e dei tempi di arrivo in gruppo ,senza dimenticare Cerretelli che deve recuperare la migliore condizione essendo arrivato sul gong dell’ultima sessione di calciomercato. “