Alberto Aquilani sfida il Cittadella: “Abbiamo le qualità per fare una partita importante”

Il Pisa Sporting Club torna in campo dopo la sosta del campionato e si appresta ad affrontare due impegni ravvicinati sul terreno di casa: oggi (ore 14.00) contro il Cittadella e martedì (ore 18.30) contro il Lecco per il recupero della prima giornata.

La sfida contro i veneti è stata così introdotta dal tecnico nerazzurro Alberto Aquilani nella tradizionale conferenza stampa della vigilia: “In queste due settimane nei ragazzi ho visto voglia e consapevolezza; anche quelli impegnati in Nazionale sono rientrati tutti con la giusta attitudine. E’ il punto di partenza giusto per affrontare una squadra tosta come il Cittadella, complicata e con una filosofia ben precisa; ci siamo preparati al meglio e cercheremo di mettere in campo tutto ciò che fa parte del nostro processo di crescita, consapevoli che per vincere dobbiamo fare una grande partita. E noi abbiamo tutte le qualità per poter fare una partita molto importante, senza pensare ad altro, perché nel calcio contano soltanto l’attitudine e la ‘fame’. Relativamente ai calciatori in dubbio posso dire che Gliozzi è rientrato ma non ha ancora la condizione, Arena ha fatto poco e Vignato sta bene anche se sta gestendo un piccolo problema“.