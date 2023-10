Coppa Italia Serie C 2023-2024, tutte le squadre ammesse al secondo turno

In ottemperanza all’art. 2, par. 2.2. del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2023-2024 (Com. Uff.

n.113/L del 14.09.2023), le 32 società ammesse al Secondo Turno Eliminatorio e i relativi accoppiamenti:

Il Secondo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.



Nelle gare del Secondo Turno Eliminatorio ottengono la qualificazione al turno successivo le società che

segnano il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, si disputano due tempi supplementari della

durata di 15 minuti ciascuno.

Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procede a far eseguire i tiri di

rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio