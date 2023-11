Serie B, Pisa-Cremonese: prezzi e modalità per i biglietti

La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Cremonese, in programma sabato 2 dicembre 2023 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 14.00) e valida per la 15° giornata del Campionato Serie BKT.

Apertura Prevendita. Martedì 28 novembre (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Si ricorda che è possibile acquistare eventuali biglietti residui di Curva Nord mediante il servizio Ticketag.

Questi i tradizionali punti vendita:

– Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Solo Pisa (via Piave)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Importante. Ricordiamo che i possessori di abbonamento valido per il settore di Gradinata (Laterale e Premium), relativo alle file comprese tra la n.1 e la n.6 manterranno il loro abituale posto tranne che per i settori 21-21B-22. Per tutti gli altri sarà valido il segnaposto già ricevuto per mail la settimana scorsa e per l’accesso allo stadio sarà sufficiente presentare il proprio abbonamento di Gradinata al Tornello relativo al settore di Tribuna

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Martedì 28 novembre (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone senza alcuna restrizione.

Prevendita On Line. Martedì 28 novembre (ore 15.30). Da adesso è attiva in modalità online la visione a 360° del settore dove si decide di acquistare il biglietto, per avere un’esatta indicazione del settore prescelto. Si ricorda inoltre che in modalità on-line non è possibile effettuare l’acquisto di biglietti ridotti.

Questi i prezzi:

Curva Nord

( Settore Esaurito – disponibile solo con servizio Ticketag )

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 25.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 40.00 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 60.00 euro (+ 8 euro d.p.)

Under 14. 14.00 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20.00 euro (+ 2 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2009