Pisa e Brescia: un punto a testa in una partita da mille emozioni

L’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è stata teatro di uno scontro vibrante tra Pisa e Brescia, due squadre separate da soli tre punti in classifica. I toscani, con 16 punti, hanno affrontato i lombardi a quota 13, con una partita da recuperare.

Una sfida che ha regalato emozioni fin dai primi minuti.

Il tecnico Aquilani ha dovuto fare a meno dello squalificato Marin, ma la sua formazione ha comunque mostrato grinta e determinazione. Barberis e Piccinini si sono presi il centro del campo, mentre Torregrossa è stato il terminale d’attacco supportato da Tramoni, Valoti, e Moreo. Maran, subentrato a Gastaldello, ha optato per una difesa a tre con Dickmann e Fares sugli esterni, mentre Moncini è stato il punto di riferimento offensivo con il supporto di Olzer.

Il quarto minuto ha visto il Pisa all’attacco, con Beruatto che ha cercato il cross, ma la difesa avversaria ha respinto. Tuttavia, al quinto minuto, il Pisa ha trovato la rete: Tramoni ha crossato e Moreo ha siglato il gol con un preciso colpo di testa.

Il Brescia ha risposto prontamente con un tiro da fuori area che ha chiamato Nicolas a una deviazione. Sulla respinta, Fares ha calcato la curva. Il 13° minuto ha portato un gol annullato per il Pisa, con Torregrossa che ha servito Valoti in posizione di fuorigioco. Subito dopo, al 14° minuto, il Brescia ha pareggiato con Bjarnason, sfruttando un errore difensivo.

Il match è stato caratterizzato da diverse occasioni da entrambe le parti: una traversa colpita dal Brescia con Cistana al 27° minuto e un tiro di Tramoni che ha colpito anch’esso la traversa per il Pisa al 32° minuto. Il primo tempo si è concluso in parità, con entrambe le squadre a segno e legni colpiti.

Nella ripresa, il Brescia ha cercato di portarsi in vantaggio con un pericoloso sinistro di Olzer respinto da Nicolas al 54° minuto. Ma è stato il Pisa a ottenere un calcio di rigore al 58° minuto, annullato dopo l’intervento del VAR che ha evidenziato un tocco di mano di Moreo.

In conclusione, tante emozioni, una rete per parte, legni colpiti e un punto a testa: Pisa e Brescia si sono affrontate in uno scontro avvincente che ha confermato l’equilibrio tra le due squadre.