Al Porta Elisa passa la Vis Pesaro, Lucchese con un primo tempo da dimenticare

Inaspettata quanto dolorosa. La Lucchese ha subito un’amara sconfitta sul proprio terreno di casa contro la Vis Pesaro, con un pesante 2-1 che riflette i risultati di primo tempo deludente per i rossoneri che si sono trovati sotto di due reti.

Il match è iniziato con la Lucchese determinata a lasciarsi alle spalle la recente sconfitta, ma il primo tempo è stato una specie di incubo per i tifosi presenti al Porta Elisa. Da parte sua Gorgone ha optato per un modulo 4-2-3-1, con Chiorra in porta, Sabbione e Benassai centrali, Alagna e De Maria terzini, Gucher e Cangianiello a centrocampo, Quirini e Guadagni sulle corsie offensive, e Russo trequartista dietro alla punta Magnaghi. Tuttavia, la difesa rossonera ha mostrato fragilità che non è riuscita a limitare Sylla che è stato protagonista dei primi quarantacinque minuti, segnando una doppietta.

La prima rete è arrivata su calcio di rigore, causato da un’ingenuità di Benassai, mentre la seconda è stata realizzata con un preciso colpo di testa sopra De Maria. Nonostante una traversa colpita da Magnaghi, la Lucchese è uscita dal campo per il risposo tra i fischi dei tifosi.

Nella ripresa, la Lucchese ha cercato di ribaltare la situazione, e il gol di Rizzo Pinna dopo soli 9 minuti sembrava poter riaccendere le speranze. Tuttavia, nonostante gli sforzi della squadra fino all’ultimo minuto, il punteggio è rimasto invariato. Anche a fine gara, i fischi dei tifosi hanno accompagnato la squadra verso gli spogliatoi anche al novantesimo.

Il risultato finale conferma il momento difficile per i ragazzi di Gorgone, che ora dovranno cercare di rialzare la testa per ottenere risultati positivi nelle prossime sfide.