“Sud Tirol squadra insidiosa”, dice Alberto Aquilani

Il Pisa Sporting Club è pronto a mettersi in viaggio per Bolzano dove domani (Stadio “Druso”, ore 14.00) si giocherà la gara di campionato con il Sud Tirol: ultimo impegno prima di un nuovo stop in concomitanza con la finestra dedicata agli impegni internazionali.

Una sfida che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così introdotto nella conferenza stampa della vigilia svoltasi questa mattina nella sala “Passaponti” dell’Arena Garibaldi: “Veniamo da una buona settimana, ci siamo preparati bene per affrontare una gara che rappresenta perfettamente le difficoltà di un campionato con tante insidie, non solo per noi. Il Sud Tirol è una squadra impegnativa, sa quello che vuole e sceglie i giocatori in base alla propria idea di gioco, ottenendo risultati importanti; noi dovremo avere la mentalità giusta e l’umiltà per rispondere sul piano della qualità e della quantità. Torregrossa? Sta bene. Scelte? Si può partire con un modulo, ma durante la partita cambiare anche a seconda del momento o dell’avversario“.