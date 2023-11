Sestri Levante-Fermana si gioca a Vercelli

La società U.S. Sestri Levante 1919 F.C. S.r.l. a causa della cessazione della concessione d’uso dello Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara (MS) ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli la gara Sestri Levante-Fermana in programma domenica 12 novembre 2023.

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha quindi deciso che la gara del Campionato Serie C NOW Sestri Levante-Fermana, in programma domenica 12 novembre 2023 con inizio alle ore 18.30, si disputi presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, in assenza di spettatori.

