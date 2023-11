Vince il Pisa contro il Sud Tirol. Valoti, una doppietta per tre punti a Bolzano

Il Pisa ha conquistato una vittoria cruciale in trasferta, sconfiggendo il SudTirol 2-1 in una partita tesa e avvincente.

La squadra di Alberto Aquilani ha mostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti importantissimi che permettono di agganciare proprio il SudTirol a quota 16 in classifica.

La partita

Primo Tempo

Nel primo tempo, la partita è stata caratterizzata da una lotta a centrocampo e da poche occasioni da entrambe le parti. Il Pisa ha cercato di manovrare la palla con un palleggio prolungato, ma ha trovato difficoltà nell’attraversare la difesa avversaria. Tuttavia, al 45′, il Pisa ha rotto l’equilibrio con un gol di Valoti, abile nel capitalizzare un perfetto cross di Mlakar.

Secondo Tempo

All’inizio del secondo tempo, il Pisa ha continuato a mostrare la sua determinazione, raddoppiando il vantaggio al 51′ con un altro gol di Valoti, questa volta su assist di Piccinini. Nonostante il gol di Pecorino per il SudTirol al 60′, il Pisa ha difeso con tenacia il proprio vantaggio.

Gestione del Gioco

Il Pisa ha saputo gestire bene il gioco nel finale, difendendo con fermezza e cercando di colpire in contropiede. Le sostituzioni tattiche operate da Aquilani, con l’inserimento di Calabresi e Barberis per fornire maggiore solidità difensiva, hanno contribuito a mantenere il controllo della partita.

Momenti Chiave

Il Pisa ha creato diverse occasioni per aumentare il vantaggio, con Barberis e Marin che hanno sfiorato il gol. Nonostante i sei minuti di recupero, il SudTirol non è riuscito a ribaltare la situazione, e il Pisa ha festeggiato la meritata vittoria.

Conclusione

La vittoria del Pisa a Bolzano rappresenta un momento significativo per la squadra di Aquilani, che ora può affrontare la pausa per le nazionali con serenità. Con tre vittorie in trasferta, il Pisa dimostra di essere una squadra competitiva che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.