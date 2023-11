L’U.S. Pistoiese 1921 comunica, come già preannunciato, di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dei seguenti calciatori: Hamza Oubakent, David Lordkipanidze, Facundo Marquez e Andrei Tanasa.

La società ringrazia tutti e quattro per la serietà e l’impegno profuso durante la militanza in arancione, e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.