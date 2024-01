Lo Spezia passa all’Arena: gli highlights della gara di Pisa (2-3)

La striscia negativa in casa del Pisa prosegue all’Arena Garibaldi, e questa volta è lo Spezia a festeggiare la vittoria, guidato dall’ex Luca D’Angelo.

La partita è stata combattuta, ma due gravi errori difensivi hanno condannato la squadra di Aquilani, che nonostante un gioco più fluido e numerose occasioni, non è riuscita a evitare la sconfitta.

Il primo tempo ha visto il Pisa comandare il gioco fin dalle prime battute, con due palle gol che avrebbero potuto cambiare il corso della partita. Tuttavia, gli ospiti hanno colpito per primi, sbloccando il punteggio con Kouda. Nonostante il pareggio ottenuto da Torregrossa su rigore, lo Spezia è riuscito a segnare il secondo gol con un incredibile mancino assai velelnose di Verde. Un errore difensivo ha poi generato un secondo rigore per lo Spezia, trasformato nuovamente da Verde.

La ripresa è stata giocata all’arma bianca, con il Pisa che ha assediato lo Spezia sulla trequarti. Nonostante gli sforzi, la squadra di Aquilani non è riuscita a evitare la sconfitta, nonostante il gol di Bonfanti. Zoet, il portiere dello Spezia, ha compiuto interventi cruciali, incluso un miracoloso salvataggio su un colpo di testa di Tourè nei minuti di recupero.

L’ambiente particolare, con gli ultras rimasti fuori in segno di protesta, e la presenza del grande ex Luca D’Angelo come avversario, non hanno influito sul rendimento della squadra di Aquilani, che è in una striscia di quattro risultati positivi.

La formazione di Aquilani ha avuto un buon avvio con due chiare occasioni nei primi minuti, ma lo Spezia ha preso il controllo del gioco. Kouda ha aperto le marcature, ma il Pisa ha risposto con un rigore trasformato da Torregrossa. Tuttavia, Verde ha segnato un gol spettacolare e un errore difensivo ha generato un secondo rigore per lo Spezia, portando il punteggio a 3-1.

Nella ripresa, nonostante i cambi effettuati da Aquilani, il Pisa non è riuscito a trovare il varco decisivo. Bonfanti ha ridotto le distanze, ma gli sforzi nel finale non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta.

Il Pisa, attualmente nel bel mezzo di una striscia altalenante, cercherà di recuperare terreno nella prossima sfida cercando di correggere gli errori difensivi che hanno caratterizzato questa partita contro lo Spezia.

Pisa-Spezia 2-3

Gli highlights

Il tabellino

PISA (4-2-3-1). Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (78′ Touré); Marin, Miguel Veloso (46′ Tramoni L.); Arena (78′ Masucci), Torregrossa (63′ Bonfanti), D’Alessandro; Mlakar (63′ Valoti). A disposizione. Loria, Hermannsson, Beruatto, Vignato, Moreo, Piccinini, Barbieri. Allenatore Aquilani.

SPEZIA (3-4-1-2). Zoet; Hristov, Nikolaou, Mateju; Vignali (56′ Jagiello), Kouda (62 Pietra), Cassata, Bertola; Esposito S.; Verde (77′ Esposito F.), Falcinelli (77′ Moro). A disposizione. Crespi, Cipot, Krollis, Corradini, Muhl, Cugnata, Candelari, Antonucci. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Maurizio Mariani di Aprilia. AssistentI. Peretti-Barone. 4° Ufficiale. Cerbasi. Var. Ghersini. Avar. Di Vuolo.

Reti. 20′ Kouda, 33′ Torregrossa (rigore), 36′ Verde, 45′ Verde (rigore), 76′ Bonfanti

Note. Ammoniti Kouda, Esteves, Nicolas, Canestrelli, Tramoni, Pietra. Recupero 4′ pt; 6′ st. Spettatori 7.570