Nerazzurri, ultime ore di vacanza

Sta per concludersi il periodo di vacanza concesso alla squadra nerazzurra in concomitanza con la sosta del campionato Cadetto; il Pisa Sporting Club tornerà in campo per una gara ufficiale sabato 13 gennaio quando all’Arena (ore 16.15) affronterà la Reggiana nella prima sfida del girone di ritorno.

E per prepararsi al ritorno in campo lo staff tecnico guidato da Alberto Aquilani ha fissato per giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado dove la squadra sosterrà anche le sedute tecnico-tattiche di venerdì e sabato prima di un nuovo breve stop all’attività.