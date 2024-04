I nerazzurri sono tornati subito in campo

Nessuna sosta nell’attività del Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra, rientrata ieri sera all’Aeroporto “Galilei” dopo il pari contro il Bari, ha ripreso questa mattina la preparazione in vista del prossimo ravvicinato impegno di campionato; l’appuntamento è infatti fissato per venerdì (ore 20.30) quando all’Arena arriverà il Catanzaro per l’anticipo della quart’ultima giornata di campionato.

La squadra nerazzurra ha effettuato questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” una classica seduta post gara con i calciatori scesi in campo sabato al “San Nicola” impegnati in un lavoro differenziato. La settimana di allenamento proseguirà con una seduta al giorno secondo questo programma: lunedì (Cetilar, pomeriggio), martedì (Arena Garibaldi, pomeriggio), mercoledì (Cetilar, mattina), giovedì (Arena Garibaldi, mattina).

Ultima rifinitura programmata ancora all’Arena nella mattinata di venerdì.