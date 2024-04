Verso Brescia-Pisa: biglietti e allenamenti, così i nerazzurri

La Società Brescia Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Brescia-Pisa, in programma allo Stadio “Rigamonti” sabato prossimo (ore 14.00), è già attiva e si concluderà alle ore 19.00 di venerdì 5 aprile.

I tagliandi potranno essere acquistati mediante vendita online (attraverso il sito https://www.ticketone.it/) e presso tutti i rivenditori autorizzatii del circuito Ticketone.

Il prezzo del biglietto valido nel Settore Ospiti è di euro 15 (Compreso di quota di prevendita).

Per decisione delle Autorità competenti “la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa è aperta esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Pisa S.C.“

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link

https://bresciacalcio.it/informativa-vendita-settore-ospiti-brescia-pisa/

Questa mattina la squadra nerazzurra ha inoltre ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato dopo l’iconica rimonta di ieri contro il Palermo.

Settimana corta e intensa, dunque, per il team di mister Aquilani che dopo l’allenamento odierno al Centro Sportivo “Cetilar” tornerà in campo a San Piero domani (martedì) pomeriggio. Nelle giornate di giovedì e venerdì, invece, il Pisa si allenerà al mattino all’Arena Garibaldi e nella serata di venerdì raggiungerà la sede del ritiro pregara in Lombardia