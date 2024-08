Cittadella-Pisa: biglietti e accesso

La Società AS Cittadella informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cittadella-Pisa, in programma martedì 27 agosto (ore 20.30) allo Stadio “Tombolato”.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato, senza alcuna restrizione, il settore ospiti (Curva Nord) avente una capienza di 1.144. I biglietti sono disponibili, fino alle ore 19.00 di lunedì 26 agosto, in tutti i punti vendita terrestri del circuito Ticketone e anche on line: non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito ufficiale della Società AS Cittadella nelle aree dedicate.