Come seguire Puskás Akadémia-Fiorentina in Ungheria: i biglietti in vendita

ACF Fiorentina comunica che, da oggi alle ore 12:00 e fino a martedì 27 Agosto alle ore 12:00, sono disponibili i biglietti per il Settore Ospiti della Pancho Arena per la gara di ritorno dei Playoff di Conference in programma Giovedì 29/08/2024 alle 21.00 (CEST). I biglietti sono acquistabili online dalla pagina https://acffiorentina.vivaticket.it/ al costo di € 17.50 (compresa prevendita).