Nerazzurri di corsa verso la Coppa

Nessuna
sosta
per
il
Pisa
Sporting
Club
in
questa
settimana
tra
Campionato
e
Coppa.
Il
Gruppo
Squadra,
rientrato
nella
nottata
dalla
trasferta
di
Napoli,
è
tornato
subito
in
campo
questa
mattina
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
per
iniziare
la
breve
preparazione
in
vista
della
sfida
di
Coppa
Italia
Frecciarossa
con
il
Torino,
in
programma
giovedì
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”
(ore
21.00,
diretta
Italia
1);
i
nerazzurri
si
alleneranno
anche
domani
mattina
e
quindi
giovedì
prima
della
sfida
con
i
granata.
Sullo
sfondo
il
derby
di
campionato
in
programma
domenica
prossima
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena
contro
la
Fiorentina