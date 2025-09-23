Torino-Pisa, info biglietti

La
Società
Torino
FC
informa
che
è
attiva
la
prevendita
dei
biglietti
validi
per
la
gara
Torino-Pisa,
Sedicesimi
di
Finale
della
Coppa
Italia
FrecciaRossa,
in
programma
giovedì
25
settembre
(ore
21.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”
Per
decisione
delle
Autorità
competenti
ai
tifosi
nerazzurri
è
stato
riservato
il
settore
ospiti
(1.489
posti);
potranno
acquistare
i
relativi
tagliandi,
fino
alle
ore
19.00
di
mercoledì
24
settembre,
soltanto
i
possessori
della
Tessera
del
Tifoso
del
Pisa
Sporting
Club.
E’
stato
inoltre
deciso
il
divieto
di
vendita
ai
residenti
nella
Provincia
di
Pisa
negli
altri
settori
dello
stadio
e
l’incedibilità
dei
titoli
di
accesso.
L’ingresso
del
Settore
Ospiti
e
del
Parcheggio
dedicato
(fino
ad
esaurimento
dei
posti
disponibili)
è
sito
in
Via
Filadelfia
con
ingresso
dal
Piazzale
San
Gabriele
di
Gorizia.
La
Società
Torino
FC
prega
inoltre
di
prendere
visioni
dei
seguenti
link:
https://www.torinofc.it/stadio/regolamento-duso
https://www.torinofc.it/stadio/condizioni-di-gradimento-del-torino-fc