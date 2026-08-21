Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla società AC Monza, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Idrissa Tourè.

Idrissa ha segnato le ultime cinque stagioni del Pisa Sporting Club con le sue prestazioni e il suo attaccamento alla maglia, dimostrato in oltre cento battaglie sportive con indosso il Nerazzurro. A lui va il ringraziamento per le emozioni vissute insieme e l’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera

<p>The post Idrissa Tourè passa al Monza first appeared on Pisa Sporting Club.</p>