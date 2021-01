La Pistoiese ingaggia l’attaccante Samuele Maurizi

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Samuele Maurizi, nato a Roma l’8 settembre 1995, svincolato dal Carpi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2021. L’attaccante e trequartista è stato tra gli autori della cavalcata degli emiliani nella scorsa stagione, conclusasi anzitempo, con la squadra classificata al secondo posto finale, collezionando 22 presenze e 4 reti, peraltro pesantissime, agli ordini di mister Giancarlo Riolfo. Quest’anno ha avuto minori possibilità per mettersi in luce, collezionando 16 presenze senza segnare, sempre nelle fila del Carpi. Cresciuto nelle giovanili dell’Astrea, nel biennio 2017/2019 nella Fermana in Serie C ha fatto registrare 51 presenze e tre goal. Alla Pistoiese Maurizi ritrova Simonetti, Varga e Pezzi, suoi compagni di squadra l’anno scorso a Carpi, che prima di lui avevano raggiunto mister Riolfo.