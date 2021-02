Marco Baldan è un giocatore della Pistoiese

La US Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Marco Baldan, nato a Cittadella il 13 Novembre 1993, scuola Milan, a titolo definitivo,dall’Arezzo fino al 30 Giugno 2021. Il calciatore può essere schierato in tutti i ruoli della difesa. Mancino naturale di esperienza, ha militato per varie stagioni in Serie C con le maglie di: Arezzo, Arzachena, Sudtirol, Lumezzane e Nocerina, facendo registrare 136 presenze e tre reti. Al suo attivo pure due presenze in Serie B con le maglie di Perugia e Latina e 7 apparizioni in Coppa Italia. È alto 182 centimetri.