Pinzauti, Mal e Pozzi vestiranno di arancione

Altri tre giocatori da oggi sono ufficialmente della Pistoiese. Si tratta di Lorenzo Pinzauti, Raoul Mal e Alessio Pozzi, che arrivano a titolo definitivo.

Dopo aver sottoscritto e depositato i contratti, la Società ha acquisito il diritto alle loro prestazioni sportive.

Ecco i profili:

LORENZO PINZAUTI

Nato a Firenze il 9 settembre 1994. Punta esperta, alta 181 centimetri. Vanta una vasta esperienza nei professionisti, in cui ha collezionato 89 presenze, 20 reti e sette assist, con le maglie del Pontedera, Tuttocuoio, Novara e Teramo, in cui ha militato nella stagione 2020/21 totalizzando 35 presenze e cinque reti tra campionato (33, 4) e Coppa Italia. Ha militano anche in Serie D nel Jolly & Montemurlo per 4 stagioni. Può giocare sia in tandem con un trequartista che con una punta. Si distingue per la tenacia e la partecipazione al gioco corale. Ha sottoscritto un biennale in scadenza 30 Giugno 2023.

RAOUL MAL

Nato il 19 febbraio 2000 a Trento, con doppia nazionalità italiana e romena. Ha alle spalle un buon bagaglio di esperienza nei professionisti: 65 presenze, un goal e un assist. L’anno scorso firmò un biennale con la Pistoiese dopo aver lasciato la Pro Vercelli, dove è cresciuto calcisticamente e in cui aveva anche indossato la fascia di capitano. Con la maglia arancione ha collezionato 29 presenze. Centrocampista duttile, ha saputo l’anno scorso offrire segnali di crescita nonostante la difficile annata. Ha sottoscritto un contratto in scadenza il 30 Giugno 2022.

ALESSIO POZZI

Nato il 14 dicembre 2000 a Roma. Portiere alto 190 centimetri. Nonostante sia giovanissimo ha già maturato un’interessante esperienza. Proviene dal Carpi dove nella scorsa stagione ha fatto registrare 8 presenze da titolare in Serie C. Nell’annata 2019/20 era al Messina in Serie D in cui ha giocato solo una partita, ma in quella precedente a soli diciassette anni ha militato nel San Marino Cattolica, sempre in D, collezionando ben 28 presenze. Ha fatto parte della Primavera dell’Avellino nel 2017/18. Ha sottoscritto un contratto in scadenza il 30 Giugno 2022.